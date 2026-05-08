Middlesbrough-Southampton sabato 09 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol al Riverside Stadium
Sabato 9 maggio 2026 alle 13:30 si gioca la partita tra Middlesbrough e Southampton al Riverside Stadium. Le formazioni scelte da entrambe le squadre sono state annunciate, e le quote dei bookmaker indicano i Saints come favoriti per la vittoria. La sfida si preannuncia intensa, con scommesse che prevedono almeno tre gol complessivi nel match. Si tratta di un primo turno di un confronto molto equilibrato tra le due formazioni.
Il Middlesbrough ospita il Southampton nel primo round di un confronto molto serrato nel quale i Saints, in base alle quote offerte dai bookmaker per il passaggio del turno, partono con i leggeri favori del pronostico. E’ stata una stagione particolare quella del club con sede nella città della South Coast britannica, e per certi versi esaltante,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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