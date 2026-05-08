Middlesbrough-Southampton sabato 09 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol al Riverside Stadium

Sabato 9 maggio 2026 alle 13:30 si gioca la partita tra Middlesbrough e Southampton al Riverside Stadium. Le formazioni scelte da entrambe le squadre sono state annunciate, e le quote dei bookmaker indicano i Saints come favoriti per la vittoria. La sfida si preannuncia intensa, con scommesse che prevedono almeno tre gol complessivi nel match. Si tratta di un primo turno di un confronto molto equilibrato tra le due formazioni.

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