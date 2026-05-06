Una mostra interattiva celebra gli 80 anni dell' artista Un ponte magico - imperdibile - tra il passato di Tiziano e il nostro presente più profondo

A Venezia si apre una mostra interattiva dedicata agli ottant'anni di un artista, offrendo ai visitatori un'esperienza che collega il passato dell'artista con il presente. La rassegna si svolge in vista della Biennale 2026, creando un ponte tra le opere storiche e le installazioni contemporanee. L'esposizione si svolge in una sede veneziana e include diverse opere e installazioni, tutte accessibili al pubblico attraverso strumenti interattivi.

A ll’alba della Biennale 2026, Venezia accoglie un debutto che profuma di storia e di una intensa, luccicante energia. Alle Gallerie dell’Accademia inaugura Transforming Energy, la mostra personale di Marina Abramovi? che rompe ogni schema lagunare. Marina Abramovic a Venezia con l’esperienza di “Transforming Energy” X È un appuntamento da segnare in agenda non solo perché celebra l’ottantesimo compleanno dell’artista (che spegnerà le candeline il 30 novembre). Ma anche perché, per la prima volta, un’istituzione così importante si inchina a una donna vivente. Lasciandole invadere persino le sale della collezione permanente. Il grande ritorno di Marina Abramovi? a Venezia.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una mostra interattiva celebra gli 80 anni dell'artista. Un ponte magico - imperdibile - tra il passato di Tiziano e il nostro presente più profondo Notizie correlate Sacchi 80 anni tra quattro giorni, Il Foglio lo celebra così: «Genio puro, un Michelangelo prestato alla panchina. Ha tracciato un solco profondo nel calcio»Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Leggi anche: Quentin Tarantino stronca gli anni ’80: “Tra i peggiori della storia del cinema”. E sul presente è ancora più duro