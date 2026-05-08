Mosca | ‘massiccio raid su Kiev se attaccherà la parata del 9 maggio’

Da imolaoggi.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale per il 9 maggio, giorno in cui si svolge la parata della vittoria. Nel frattempo, il presidente ucraino ha avvertito gli alleati della Russia di non partecipare all’evento. La Russia ha anche minacciato un massiccio raid su Kiev qualora questa attaccasse durante la cerimonia. La tensione tra i due paesi resta alta in vista di questa data simbolica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mosca è tornata oggi ad avvertire l’Ucraina che lancerà “un massiccio attacco missilistico” su Kiev per rappresaglia se le forze ucraine cercheranno di attaccare le celebrazioni a Mosca per anniversario della vittoria sul nazifascismo, e ha avvertito in tal caso la popolazione civile e le rappresentanze diplomatiche della necessità di lasciare la città. Il ministero della Difesa russo ha confermato che un cessate il fuoco proclamato da Mosca entrerà in vigore alla mezzanotte tra giovedì e venerdì e durerà fino alla mezzanotte di sabato, 9 maggio. La Russia invita quindi anche la parte ucraina a sospendere le ostilità. “In caso di tentativi...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Notizie correlate

Trump-Putin, telefonata di un’ora e mezza: ok a tregua in Ucraina il 9 maggio. Così Mosca blinda la parata dai missili di KievRoma, 29 aprile 2026 – Si aprono spiragli per una tregua in Ucraina, da capire quanto strumentale o dettata dai secondi fini della Russia.

Putin chiama Trump, telefonata di un’ora e mezza: ok a tregua in Ucraina il 9 maggio. Così Mosca blinda la parata dai missili di KievRoma, 29 aprile 2026 – Si aprono spiragli per una tregua in Ucraina, da capire quanto strumentale o dettata dai secondi fini della Russia.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Mosca ribadisce, 'massiccio raid su Kiev se attaccherà la parata del 9 maggio'; Raid ucraino su Bryansk: colpiti edifici residenziali, 13 feriti tra cui un bambino; Mosca ribadisce, 'massiccio raid su Kiev se attaccherà la parata del 9 maggio'; Mosca ribadisce, 'massiccio raid su Kiev se attaccherà la parata del 9 maggio' Archivi.

mosca massiccio raid suMosca ribadisce, 'massiccio raid su Kiev se attaccherà la parata del 9 maggio'Mosca è tornata oggi ad avvertire l'Ucraina che lancerà un massiccio attacco missilistico su Kiev per rappresaglia se le forze ucraine cercheranno di attaccare le celebrazioni a Mosca per anniversar ... ansa.it

mosca massiccio raid suRaid ucraino su Bryansk: colpiti edifici residenziali, 13 feriti tra cui un bambinoMosca: massiccio attacco su Kiev se Ucraina disturba Giorno Vittoria La Russia ha minacciato un massiccio attacco missilistico contro Kiev se l'Ucraina tenterà di disturbare le celebrazioni per il Gio ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.