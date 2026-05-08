Mosca | ‘massiccio raid su Kiev se attaccherà la parata del 9 maggio’

Mosca ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale per il 9 maggio, giorno in cui si svolge la parata della vittoria. Nel frattempo, il presidente ucraino ha avvertito gli alleati della Russia di non partecipare all’evento. La Russia ha anche minacciato un massiccio raid su Kiev qualora questa attaccasse durante la cerimonia. La tensione tra i due paesi resta alta in vista di questa data simbolica.

Mosca è tornata oggi ad avvertire l’Ucraina che lancerà “un massiccio attacco missilistico” su Kiev per rappresaglia se le forze ucraine cercheranno di attaccare le celebrazioni a Mosca per anniversario della vittoria sul nazifascismo, e ha avvertito in tal caso la popolazione civile e le rappresentanze diplomatiche della necessità di lasciare la città. Il ministero della Difesa russo ha confermato che un cessate il fuoco proclamato da Mosca entrerà in vigore alla mezzanotte tra giovedì e venerdì e durerà fino alla mezzanotte di sabato, 9 maggio. La Russia invita quindi anche la parte ucraina a sospendere le ostilità. “In caso di tentativi...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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