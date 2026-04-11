Rimini 12enne morto risucchiato nella vasca idromassaggio | tre indagati per omicidio colposo

A Rimini, un bambino di 12 anni è deceduto dopo essere stato risucchiato in una vasca idromassaggio. La procura ha iscritto tre persone nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. L’incidente si è verificato in un centro benessere e stanno proseguendo le indagini per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto. La vittima era in visita con la famiglia al momento della tragedia.

La procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Matteo Brandimarti, il 12enne di San Benedetto del Tronto rimasto incastrato nel bocchettone di aspirazione di una vasca idomassaggio dell’Hotel Duca di Montefeltro di Pennabilli, e ha iscritto tre persone nel registro degli indagati. Si tratta di figure legate alla struttura ricettiva. L’attenzione degli inquirenti e dei carabinieri è focalizzata sulla sicurezza dell’impianto della Spa, attualmente sotto sequestro. In particolare, si indaga sulla tenuta e sulla conformità delle griglie di protezione dei bocchettoni di aspirazione. L’autopsia. Lunedì 13 aprile si svolgerà l’autopsia sul corpo del ragazzino.🔗 Leggi su Open.online

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Matteo Brandimarti, il 12enne morto nella vasca idromassaggio: tre indagati per omicidio colposo