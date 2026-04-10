Mortal Kombat II il final trailer nasconde un segreto | i livelli sono identici al gioco

Il finale trailer di Mortal Kombat II, atteso per il 6 maggio, ha attirato l’attenzione per alcuni dettagli nascosti. Tra le immagini proposte, si nota che i livelli mostrati sono identici a quelli del videogioco originale. Inoltre, il trailer presenta anche un ritorno inatteso di un personaggio, che non era stato annunciato in precedenza. La pubblicazione del video ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati di questa saga.

In attesa del 6 maggio, scopriamo le affinità tra film e videogioco nel final trailer che svela anche un incredibile ritorno. Manca meno di un mese all'arrivo nei cinema italiani di Mortal Kombat II, in uscita il 6 maggio. I fan dei videogame non vedono l'ora di scoprire i punti di contatto anticipati dal final trailer, che ripropone i livelli del gioco a scorrimento laterale, i combattimenti ninja e perfino un cameo del co-creatore, Ed Boon, nei panni di un barista. Il trailer anticipa perfino un sorprendente ritorno dall'aldilà. Che cosa ha rivelato il final trailer di Mortal Kombat II Tanti i riferimenti ai videogiochi creati nel 1992 da Ed Boon e John Tobias per Midway Games. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mortal Kombat II, il final trailer nasconde un segreto: i livelli sono identici al gioco Leggi anche: Mortal Kombat II, la sfida è lanciata: partecipa al #MortalKombatKall per svelare il nuovo trailer Mortal Kombat II, il nuovo trailer preannuncia la resa dei conti per Johnny CageIl nuovo trailer di Mortal Kombat II chiarisce subito le intenzioni del sequel con un focus preciso, correggendo il tiro del primo film e... Temi più discussi: Mortal Kombat II, trailer finale: torneo, fatality e cameo a sorpresa nel sequel; Mortal Kombat II, Il Final Trailer Ufficiale del Film con Karl Urban - HD - Film (2026); Mortal Kombat 2 sarà il film più lungo di tutta la saga? Un leak fa trapelare la durata; Mortal Kombat 1 ha venduto 8 milioni di copie nel mondo. Mortal Kombat II, il final trailer nasconde un segreto: i livelli sono identici al giocoIn attesa del 6 maggio, scopriamo le affinità tra film e videogioco nel final trailer che svela anche un incredibile ritorno. movieplayer.it Mortal Kombat 2, il nuovo teaser del film con Karl Urban è un trionfo di sangue!Mortal Kombat 2 torna al cinema il 6 maggio con nuovi personaggi, azione brutale e Fatality ancora più fedeli ai videogiochi. cinema.everyeye.it Mortal Kombat!!! Giro di Live al diorama Scorpion vs Su-Zero Fatality by @ironstudios #ironstudios #mortalkombat #scorpion #subzero #fatality - facebook.com facebook MORTAL KOMBAT II - PREVENDITE APERTE Acquista online il biglietto per gli spettacoli dal 6 al 10/04 e ricevi il poster con 1 dei 5 personaggi iconici. Nel tuo UCI potrai trovare anche il menu esclusivo ispirato al film*! ucicinemas.it/film/mortal-ko… *fin x.com