Mortal Kombat II | Warner Bros apre le prevendite Johnny Cage pronto per la battaglia

Warner Bros. ha annunciato l'apertura delle prevendite per Mortal Kombat II, il sequel del celebre videogioco di combattimento. L'azienda ha comunicato sui propri canali social che i fan possono già prenotare l'accesso, mentre si prepara a lanciare nuovamente il torneo più violento e atteso dell'universo videoludico. Tra i personaggi confermati, Johnny Cage si prepara a tornare in scena per affrontare nuove sfide e avversari.

Il torneo più letale della storia sta per ricominciare. Con un annuncio ufficiale via social, Warner Bros. Italia ha confermato l’apertura delle prevendite dei ticket per Mortal Kombat II, l’atteso sequel del reboot del 2021. I fan della saga videoludica creata da Ed Boon e John Tobias possono da oggi assicurarsi un posto in sala per il debutto italiano, fissato per il prossimo 6 maggio 2026. Nel tweet, lo studios ha anche svelato il link ufficiale dove è ora possibile acquistare i biglietti per Mortal Kombat II: https:mortalkombatspettacoli.it In questo nuovo capitolo, i campioni dell’Earthrealm dovranno unire le forze con una delle icone più amate del franchise: Johnny Cage, interpretato da Karl Urban. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Mortal Kombat II: Warner Bros apre le prevendite. Johnny Cage pronto per la battaglia Mortal Kombat II, il nuovo trailer preannuncia la resa dei conti per Johnny CageIl nuovo trailer di Mortal Kombat II chiarisce subito le intenzioni del sequel con un focus preciso, correggendo il tiro del primo film e... Leggi anche: Sangue e Fatality: il nuovo trailer di Mortal Kombat II svela il Johnny Cage di Karl Urban Temi più discussi: Mortal Kombat II, trailer finale: torneo, fatality e cameo a sorpresa nel sequel; Mortal Kombat 2 sarà il film più lungo di tutta la saga? Un leak fa trapelare la durata; Mortal Kombat II, Il Final Trailer Ufficiale del Film con Karl Urban - HD - Film (2026); Mortal Kombat 1 ha venduto 8 milioni di copie nel mondo. Mortal Kombat 2 riceve una versione rinnovata di Techno SyndromeQuesto significa che possiamo aspettarci una colonna sonora davvero cool mentre Johnny Cage si fa strada con pugni e calci nella storia. gamereactor.it Mortal Kombat II: il trailer finale scatena il torneo più brutale di sempreIl conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il trailer finale di Mortal Kombat II è stato rilasciato nelle scorse ore, mostrando chiaramente la direzione intrapresa dal sequel. Dopo un primo capi ... spaziogames.it Mortal Kombat II, il final trailer nasconde un segreto: i livelli sono identici al gioco x.com I nuovi poster di Mortal Kombat II - facebook.com facebook