Nell’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli si è tenuta l’Assemblea regionale di ANCI Campania, un incontro tra amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni del territorio. Durante la riunione, si è svolta l’elezione del nuovo presidente dell’associazione, che è avvenuta per acclamazione. La sessione ha rappresentato un momento di confronto tra i partecipanti.

Si è svolta presso l’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli, l’Assemblea regionale di ANCI Campania, momento centrale di confronto tra amministratori locali e istituzioni del territorio. Al termine dei lavori, l’Assemblea ha eletto per acclamazione Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, alla presidenza di ANCI Campania, a conferma della fiducia e della condivisione unanime del percorso avviato. Morra ha indicato Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo (Bn), e Mario Aiello, sindaco di Vico Equense (NA), vice presidenti. Ai lavori, coordinati dal segretario generale Nello D’Auria, ha partecipato il presidente nazionale Anci Campania Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - ANCI Campania: Francesco Morra eletto presidente per acclamazione

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