Morbegno | la nuova ciclovia sull’Adda sarà dedicata a Ezio Vedovelli

A Morbegno, è stata annunciata la realizzazione di una nuova ciclovia lungo il fiume Adda, dedicata a Ezio Vedovelli. Vedovelli è stato una figura chiave nel movimento federalista locale, ispirando iniziative legate alla rappresentanza territoriale. La sua figura è stata anche al centro di un incontro in prefettura, che ha portato a decisioni di rilievo per la storia politica della zona.

? Cosa scoprirai Chi era l'uomo che ispirò il movimento federalista a Morbegno?. Come una visita in prefettura cambiò la storia politica locale?. Perché questa nuova ciclovia diventa un simbolo di giustizia storica?. Cosa lega la pesca sportiva alla nascita del movimento europeo?.? In Breve Cerimonia in via Llamberis giovedì prossimo alle ore 11:30.. Fondazione sezione locale nel 1950 con il sindaco Albino Ciapponi.. Enrico Brivio rappresenta la sezione valtellinese del Movimento federalista europeo.. Riconoscimento avvenuto ventisei anni dopo la scomparsa dell'attivista.. Morbegno intitolerà una ciclovia verso il lungo Adda a Ezio Vedovelli giovedì prossimo alle ore 11:30 in via Llamberis, per celebrare l’impegno civico del fondatore della sezione provinciale del Movimento federalista europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morbegno: la nuova ciclovia sull’Adda sarà dedicata a Ezio Vedovelli Notizie correlate Una ciclovia al federalista. VedovelliUna ciclovia verso il lungo Adda intitolata a Ezio Vedovelli (in grigio nella foto), il fondatore della prima sezione del Movimento federalista... La chiusura del ponte sull’Adda, arriva l’appello dei sindaci di Bertonico e Montodine: “Subito una soluzione o sarà paralisi”Bertonico (Lodi), 4 maggio 2026 – Non c’è tempo da perdere e, soprattutto, non si può attendere la fine di un iter burocratico che si preannuncia... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Una ciclovia al federalista. Vedovelli; Una ciclovia al federalista Vedovelli. Una ciclovia al federalista. VedovelliUna ciclovia verso il lungo Adda intitolata a Ezio Vedovelli (in grigio nella foto), il fondatore della prima sezione del Movimento federalista europeo in provincia di Sondrio. La cerimonia avverrà in ... ilgiorno.it