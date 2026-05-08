Monza sfida decisiva contro l’Empoli | serve il passo per la Serie A

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani a Monza si svolge una partita importante contro l’Empoli, decisiva per la corsa alla promozione in Serie A. La squadra biancorossa cerca di ottenere i punti necessari per salire in classifica e avvicinarsi alla vetta. Nel frattempo, si discute sulle possibili sostituzioni di Azzi e Ravanelli nel modulo adottato dall’allenatore. Per la promozione del Frosinone, invece, si analizzano le condizioni affinché possa ottenere la promozione diretta.

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? Punti chiave Cosa deve accadere nel match del Frosinone per la promozione?. Chi sostituirà Azzi e Ravanelli nel modulo di Mister Bianco?. Come influenzerà la voglia di salvezza dell'Empoli le sorti del Monza?. Quali sono le date precise per i playoff in caso di errore?.? In Breve Modulo 3-4-1-2 con Carboni, Delli Carri, Lucchesi, Obiang, Birindelli, Bakoune e Petagna.. Playoff iniziano il 12 maggio con turni preliminari tra sesta e settima classificata.. Empoli punta alla permanenza in categoria per evitare la retrocessione.. Assenze confermate per Azzi e Ravanelli nella formazione di Mister Bianco.. Alle ore 20.30 di questa sera, l’U-Power Stadium ospiterà il Monza per una sfida cruciale contro l’Empoli che può determinare le sorti della promozione diretta in Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

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