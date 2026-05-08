Domani a Monza si svolge una partita importante contro l’Empoli, decisiva per la corsa alla promozione in Serie A. La squadra biancorossa cerca di ottenere i punti necessari per salire in classifica e avvicinarsi alla vetta. Nel frattempo, si discute sulle possibili sostituzioni di Azzi e Ravanelli nel modulo adottato dall’allenatore. Per la promozione del Frosinone, invece, si analizzano le condizioni affinché possa ottenere la promozione diretta.

? Punti chiave Cosa deve accadere nel match del Frosinone per la promozione?. Chi sostituirà Azzi e Ravanelli nel modulo di Mister Bianco?. Come influenzerà la voglia di salvezza dell'Empoli le sorti del Monza?. Quali sono le date precise per i playoff in caso di errore?.? In Breve Modulo 3-4-1-2 con Carboni, Delli Carri, Lucchesi, Obiang, Birindelli, Bakoune e Petagna.. Playoff iniziano il 12 maggio con turni preliminari tra sesta e settima classificata.. Empoli punta alla permanenza in categoria per evitare la retrocessione.. Assenze confermate per Azzi e Ravanelli nella formazione di Mister Bianco.. Alle ore 20.30 di questa sera, l’U-Power Stadium ospiterà il Monza per una sfida cruciale contro l’Empoli che può determinare le sorti della promozione diretta in Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, sfida decisiva contro l’Empoli: serve il passo per la Serie A

CLAMOROSA SCONFITTA del MONZA al Martelli: Mantova-Monza 3-2 | Serie BKT | DAZN Highlights

Notizie correlate

Perugia a un passo dallo scudetto: sfida decisiva contro Civitanova? Cosa scoprirai Come farà Civitanova a correggere il sistema muro-difesa nei momenti chiave? Chi sarà l'uomo decisivo per spezzare la serie nel...

Leggi anche: Il Venezia supera anche l'Empoli per 2-0: la serie A è a un passo

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Empoli, Nicolas Haas suona la carica: A Monza sarà una battaglia per la salvezza; Bianco: Mantova squadra pericolosa, pensiamo solo a vincere; Monza-Empoli, trasferta vietata ai tifosi azzurri: decisione ufficiale; Entella ko a Bari: per la salvezza decisiva la sfida con la Carrarese (R. Bobbio).

Empoli all’ultima curva. A Monza per prendersi subito la salvezza: Conta soltanto questo»A Monza conta solo una cosa: mantenere la categoria. E dobbiamo fare di tutto per centrare questo obiettivo. È categorico Fabio Caserta nel presentare la sfida decisiva di stasera all’U-Power Stadiu ... sport.quotidiano.net

Tuttosport: Playoff, occhio al regolamento: il Monza vuole evitare i rigori col PalermoIl Monza sfida l’Empoli per continuare a inseguire la promozione diretta in Serie A. Bianco pensa anche ai playoff e monitora Azzi. ilovepalermocalcio.com

Buongiorno ho un amico che non è residente a Monza ma in un altra regione ma lavora nella nostra città dove può andare a farsi togliere tre punti di sutura sulla schiena senza dover passare dal Pronto Soccorso e dover fare ore e ore di attesa Grazie - facebook.com facebook

Il #Padova al lavoro per riscattare il portiere Alessandro #Sorrentino dal #Monza. #calciomercato x.com