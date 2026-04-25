Il Venezia supera anche l' Empoli per 2-0 | la serie A è a un passo

Il Venezia ha battuto l'Empoli con il punteggio di 2-0, consolidando la sua posizione in cima alla classifica. La partita si è svolta il 25 aprile, con il Venezia che, nonostante il calendario sfavorevole e le vittorie di Monza e Frosinone, ha ottenuto la vittoria necessaria per mantenere il vantaggio. Ora mancano solo tre punti per la promozione, con due gare ancora da disputare.

Questo Venezia non trema. Nonostante il 25 aprile giocasse per ultimo, dopo le vittorie di Monza e Frosinone che lo costringevano a vincere per mantenere la testa della classifica, supera 2-0 l'Empoli e continua a volare: mancano solo 3 punti per festeggiare la serie A, con due partite da giocare.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Un gol, un punto e un’espulsione a testa: Empoli-Sampdoria 1-1 | Serie BKT | DAZN Highlights Notizie correlate Pronostico Venezia-Empoli: la Serie A è più vicinaVenezia-Empoli è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico... La classifica del 2026: sorpresa Sudtirol, è in zona Serie A. Venezia primo, l'Empoli... rischia grossoSe è vero il detto "anno nuovo, vita nuova", il Sudtirol ha ottimi motivi per gongolare. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Venezia supera l'Empoli 2-0: azzurri in zona playout a due giornate dalla fine; Venezia supera il pre-Covid nel Tax Free (+19%), ma rallenta nel 2025: spesa in calo del 9%; Venezia oltre i livelli pre-Covid nel Tax Free, ma la crescita rallenta; Il Venezia travolge anche il Bari, la serie A è più vicina. Il Venezia supera anche l'Empoli per 2-0: la serie A è a un passoQuesto Venezia non trema. Nonostante il 25 aprile giocasse per ultimo, dopo le vittorie di Monza e Frosinone che lo costringevano a vincere per mantenere la testa della classifica, supera 2-0 l'Empoli ... veneziatoday.it Troppo Venezia per questo Empoli. La perdiamo 2-0 e perdiamo anche il destino nelle nostre mani!!! Adesso si fa dura.VENEZIA (3-5-2) : Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Adorante. A Disp: Plizzari, Korac, Venturi, Sagrado, Compagnon, Lella, Dagasso, Lauberbach, ... pianetaempoli.it Nella 36^ giornata di Serie B, il #Venezia supera 2-0 l'Empoli. - facebook.com facebook ERWIN WURM. Dreamers Venezia, Museo Fortuny 6 maggio - 22 novembre 2026 A cura di Elisabetta Barisoni e Cristina Da Roit Il Museo Fortuny presenta per la prima volta in Italia un’ampia mostra monografica dedicata al lavoro dello scultore austriaco Erw x.com