Perugia si appresta a disputare una partita decisiva contro Civitanova, che potrebbe determinare la conquista dello scudetto. La sfida si svolgerà al PalaBarton Energy, dove le due squadre si affrontano per l’ultima volta in questa serie. Tra i temi principali, si discute di come Civitanova possa migliorare la propria difesa a muro nei momenti cruciali e di chi potrebbe essere il giocatore chiave in grado di cambiare le sorti dell’incontro.

? Cosa scoprirai Come farà Civitanova a correggere il sistema muro-difesa nei momenti chiave?. Chi sarà l'uomo decisivo per spezzare la serie nel PalaBarton Energy?. Quale tattica userà Medei per evitare la chiusura prematura della serie?. Perché la lucidità di Giannelli potrebbe rendere incolmabile il vantaggio umbro?.? In Breve Giannelli coordina l'attacco insieme a Ben Tara, Plotnytskyi, Semeniuk, Russo e Solé.. Medei deve correggere il sistema muro-difesa con Bottolo, Nikolov e Loeppky.. La sfida decisiva si disputerà mercoledì alle ore 20.30 al PalaBarton Energy.. Perugia conduce la serie con un vantaggio di 2-0 dopo le prime sfide.. Il PalaBarton Energy ospiterà mercoledì sera la sfida decisiva per lo scudetto tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova, con i padroni di casa a un passo dalla vittoria finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia a un passo dallo scudetto: sfida decisiva contro Civitanova

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