Intitolare l' Autodromo di Monza ad Alex Zanardi | la proposta

Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha proposto di intitolare l’Autodromo Nazionale di Monza ad Alex Zanardi, ricordando le numerose gare a cui aveva partecipato sul circuito. La proposta è stata avanzata dal vicepresidente della Camera, che ha suggerito di dedicare il “Tempio della Velocità” alla memoria dell’ex pilota. La proposta si inserisce nel dibattito pubblico sull’omaggio a una figura iconica dello sport e della solidarietà.

Alex Zanardi su quella pista aveva gareggiato tante volte. Perché non intitolargli il Tempio della Velocità? Ad avanzare la proposta è Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia. Una proposta avanzata dal meloniano a poche ore dalla morte del campione di Formula.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Dopo la morte di Alex Zanardi arriva la proposta di FdI, "intitoliamogli l'Autodromo di Monza"Si è spento a 59 anni Alex Zanardi a causa di un malore improvviso che lo ha colpito la sera dell’1 maggio. Martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi. L’idea da FdI: «Intitoliamogli l’autodromo di Monza»Si svolgeranno martedì 5 maggio a Padova i funerali di Alex Zanardi, il campione di sport e di vita spentosi a 59 anni la sera di venerdì 1° maggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dopo la morte di Alex Zanardi arriva la proposta di FdI, intitoliamogli l'Autodromo di Monza; Addio Zanardi, martedì i funerali a Padova. Il messaggio della famiglia: Grazie per l’affetto. Bologna in lutto; Michele Alboreto, la sua storia: 25 anni fa la morte del 'pilota gentiluomo'; Alex Zanardi, il significato della canzone di Roberto Vecchioni che commuove l'Italia: Ti insegnerò a volare. Dopo la morte di Alex Zanardi arriva la proposta di FdI, intitoliamogli l'Autodromo di MonzaSi è spento a 59 anni Alex Zanardi a causa di un malore improvviso che lo ha colpito la sera dell’1 maggio. Non appena si è diffusa la notizia della morte, tantissime persone hanno omaggiato il pilota ... virgilio.it Dal vicepresidente della Camera arriva l’idea di intitolare l’autodromo al campione: una scelta che divide e fa riflettere sul suo lascitoIl vicepresidente della Camera propone di intitolare l’autodromo di Monza ad Alex Zanardi: il significato e le possibili conseguenze della proposta. monza-news.it Autodromo Monza, un maggio pieno di eventi: voi a quale parteciperete #monza #autodromo - facebook.com facebook Martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'idea da FdI: «Intitoliamogli l'autodromo di Monza» x.com