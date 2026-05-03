Dopo la morte di Alex Zanardi arriva la proposta di FdI intitoliamogli l' Autodromo di Monza

Dopo la scomparsa di Alex Zanardi, il partito di destra ha avanzato la proposta di dedicare l'Autodromo Nazionale allo sportivo. La proposta è stata presentata in sede politica e mira a ottenere il riconoscimento pubblico per il pilota e atleta. Attualmente, non ci sono decisioni ufficiali da parte delle autorità responsabili della gestione dell’impianto. La proposta ha suscitato reazioni di varia natura tra i rappresentanti politici.

Si è spento a 59 anni Alex Zanardi a causa di un malore improvviso che lo ha colpito la sera dell’1 maggio. Non appena si è diffusa la notizia della morte, tantissime persone hanno omaggiato il pilota. Molte anche le lodi arrivate dal mondo della politica, tra cui quelle espresse da Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. Nel frattempo, FdI sta ragionando su come dare continuità al ricordo di Zanardi. Tra le idee c’è quella suggerita dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che ha proposto di intitolare allo sportivo l’Autodromo di Monza. Alex Zanardi: la proposta di FdI di intitolargli l'Autodromo di Monza La data dei funerali Le...🔗 Leggi su Virgilio.it

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