Dopo 251 giorni dalla vittoria per 1-0 contro il Mantova, la squadra di Monza si appresta a concludere la stagione con una sfida decisiva. La corsa alla promozione si avvicina alla fase finale, con i giocatori pronti a dare il massimo nell’ultimo impegno. Tra loro, i due attaccanti principali sono sotto osservazione, nel tentativo di centrare l’obiettivo finale. La partita rappresenta l’ultima occasione per cambiare le sorti di questa campagna.

Dal Mantova. al Mantova: 251 giorni esatti sono passati da quella prima giornata di Serie B vinta 1-0 contro i virgiliani. Circa otto mesi in cui il Monza ha portato avanti il proprio percorso verso la riconquista della massima categoria. Prima incerto e faticoso anche a causa della dolorosa retrocessione appena subita, poi sempre più convincente e autorevole, al netto di qualche scivolone sparso. Ed oggi allo stadio Martelli i biancorossi, secondi in classifica e padroni del proprio destino, sperano di poter chiudere il cerchio e conquistare l’obiettivo. Un successo nel derby lombardo, unito al contestuale ko del Frosinone con la Juve Stabia, regalerebbe la matematica promozione agli uomini di Bianco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, ultimo sprint. Missione promozione con Cutrone-Petagna

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