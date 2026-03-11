Monumento al Marinaio tecnici ancorati alle funi per monitorare facciate esterne Presto riapertura

Oggi la quarta e la sesta commissione consiliare del Comune di Brindisi hanno effettuato un sopralluogo al Monumento al Marinaio, che è chiuso da circa un anno. Durante l’ispezione, i tecnici sono stati ancorati alle funi per monitorare le facciate esterne dell’installazione. Si prevede che il monumento possa riaprire a breve, dopo i lavori di verifica e messa in sicurezza.

