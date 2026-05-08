Montesilvano buio sulla filovia | Ferrante denuncia 57 lampioni spenti

A Montesilvano, un residente ha segnalato che 57 lampioni lungo la tratta tra via Marinelli e viale Europa sono spenti, creando una condizione di oscurità sulla filovia. La comunicazione è stata inviata all'Ansfisa, ma fino a ora non è arrivata nessuna risposta. Restano da capire chi debba assumersi la responsabilità per il potenziale pericolo e perché l'ente competente non abbia ancora fornito un riscontro.

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? Punti chiave Chi deve rispondere del pericolo creato tra via Marinelli e viale Europa?. Perché l'Ansfisa non ha ancora risposto alla segnalazione di Ferrante?. Come può la sicurezza stradale essere garantita con 57 lampioni spenti?. Cosa accadrà ora dopo il rimpallo di responsabilità tra Comune e Agenzia?.? In Breve Segnalazione inviata al Comune il 13 febbraio 2026 per il tratto via Marinelli-viale Europa.. Comunicazione PEC trasmessa all'Ansfisa il 24 aprile 2026 all'ingegner Pietro Marturano.. Oltre 50 lampioni risultano completamente spenti lungo il percorso della filovia.. Rischio costante per pendolari e conducenti dovuto al rimpallo tra Comune e Ansfisa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montesilvano, buio sulla filovia: Ferrante denuncia 57 lampioni spenti Notizie correlate Ferrante (Filt Cgil): "Sulla filovia 50 lampioni spenti, sulla sicurezza totale disinteresse delle istituzioni"Il 13 febbraio 2026 la richiesta inviata al Comune di Montesilvano, il 24 aprile quella inviata all’Ansfisa (Agenzia per la sicurezza delle... Palermo al buio: furto di cavi distrugge 85 lampioni LEDUn massiccio furto di cablaggi ha colpito l’infrastruttura elettrica di Palermo, lasciando al buio 85 punti luce in diverse aree strategiche della...