Palermo al buio | furto di cavi distrugge 85 lampioni LED

A Palermo, un furto di cavi ha causato l’oscurità in diverse zone della città, danneggiando 85 lampioni a LED. L’episodio ha coinvolto il distacco di cablaggi dall’infrastruttura elettrica, lasciando senza illuminazione i punti luce interessati. L’intervento delle autorità è attualmente in corso per verificare i danni e individuare i responsabili dell’atto.

Un massiccio furto di cablaggi ha colpito l’infrastruttura elettrica di Palermo, lasciando al buio 85 punti luce in diverse aree strategiche della città. L’episodio ha interessato il tratto di viale Regione Siciliana Nord Ovest che va da Maccionello a Belgio, estendendosi anche a via Maccionello e a una parte consistente di via Trabucco, con danni rilevanti ai sistemi di illuminazione recentemente modernizzati. Gli interventi tecnici effettuati dai professionisti di Amg Energia hanno messo in luce la gravità del danneggiamento: i malintenzionati hanno aperto i pozzetti destinati all’ispezione, tranciando e sottraendo circa quindici campate di cavi in rame.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo al buio: furto di cavi distrugge 85 lampioni LED Palermo: 500 metri di cavi rubati, l’illuminazione al buioLa scoperta di un danno grave all’impianto di pubblica illuminazione in via Scorzadenaro, a Palermo, ha scatenato una reazione immediata da parte... Furto di cavi in viale Regione, impianti danneggiati: spenti 85 punti luce tra via Maccionello e via BelgioUn furto di cavi di grossa entità danneggia e spegne gli impianti di illuminazione di viale Regione Siciliana Nord Ovest (tratto Maccionello-Belgio),...