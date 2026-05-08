Il Consiglio di Stato ha deciso di riammettere le liste elettorali per le elezioni a Montenero di Bisaccia, consentendo così ai candidati esclusi di partecipare nuovamente alla competizione. La decisione è arrivata dopo un procedimento durato circa 12 minuti, durante il quale sono stati valutati i ricorsi presentati. La riapertura delle urne rappresenta ora un punto di svolta per le candidature coinvolte, che potranno essere nuovamente presenti alle votazioni.

? Domande chiave Come hanno fatto 12 minuti a cambiare il destino del voto?. Chi sono i candidati che sono stati appena riammessi alle urne?. Perché la Prefettura ha tentato di escludere le liste Montenero?. Come cambierà lo scontro politico con l'ingresso di due nuovi schieramenti?.? In Breve Ritardo di 12 e 25 minuti causò l'esclusione iniziale il 25 aprile.. I candidati Gaetano De Risio e Nicola Travaglini tornano in corsa.. La sindaca Simona Contucci guida la lista Montenero coraggiosa per il voto.. Elezioni confermate per i giorni 24 e 25 maggio a Montenero di Bisaccia.. Il Consiglio di Stato ha sancito la riammissione delle liste elettorali a Montenero di Bisaccia, confermando che il 24 e il 25 maggio i cittadini voteranno con tre diverse opzioni in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montenero di Bisaccia: il Consiglio di Stato riammette le liste al voto

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