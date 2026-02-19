Comuni al voto il 24 e 25 maggio | si guarda al tagliando elettorale a Montenero di Bisaccia

Il 24 e 25 maggio, i cittadini di Montenero di Bisaccia voteranno per eleggere il nuovo sindaco, a causa delle recenti dimissioni di un primo cittadino. La campagna elettorale si concentra soprattutto sulle proposte per migliorare i servizi pubblici e rilanciare l’economia locale. Sono in corsa diversi candidati che promettono di affrontare i problemi più sentiti dalla comunità. Le urne si apriranno alle otto del mattino e resteranno aperte fino alle venti, con un’attenzione particolare alla partecipazione degli elettori.

Molise al Voto: 19 Comuni Rinnovano le Istituzioni tra Sfide e Aspettative. Il Molise si prepara a un importante rinnovamento amministrativo. Il 24 e 25 maggio prossimi, 19 comuni della regione andranno alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali. La tornata elettorale, definita dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, coinvolge tutti i centri che hanno visto l’insediamento delle loro amministrazioni nel settembre 2020, aprendo una fase cruciale per il futuro della governance locale. Un Quadro Generale: I Comuni al Voto. La partecipazione al voto sarà ampia e distribuita su tutto il territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cdm, elezioni il 24 e 25 maggio in 626 Comuni, 15 capoluoghi al votoIl ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio in 626 Comuni italiani, inclusi 15 capoluoghi di provincia.

Maggio al voto: 626 comuni e 15 capoluoghi chiamati alle urne, tra sfide locali e rinnovi amministrativi.Il governo ha stabilito che il 24 e 25 maggio si terranno le elezioni amministrative in 626 comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di provincia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.