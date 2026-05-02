Il Tribunale amministrativo ha annullato la decisione di esclusione di due liste elettorali a Montenero, consentendo loro di partecipare ufficialmente alle prossime elezioni comunali. La revoca della bocciatura è arrivata a seguito di un ricorso presentato dai candidati, che hanno contestato un ritardo tecnico nella presentazione dei documenti. Ora, la sfida per la carica di sindaco si ridisegna con tre candidati in corsa, dopo la riammissione delle liste.

? Cosa scoprirai Chi sono i candidati che hanno ribaltato il voto di Montenero?. Come ha fatto un ritardo tecnico a escludere due liste elettorali?. Perché la decisione del Tar cambia gli equilibri tra i quartieri?. Quali conseguenze avrà il rientro in gara sulla vittoria della Contucci?.? In Breve Avvocati Iacovino e Fioroni hanno presentato ricorso contro l'esclusione delle liste.. I delegati erano presenti agli uffici comunali dalle ore 11:30 di sabato 25 aprile.. La consultazione elettorale per il borgo si terrà nei giorni 24 e 25 maggio.. Il provvedimento del Tar Molise ripristina la pluralità politica a Montenero di Bisaccia.. Il Tar Molise ha riammesso le liste di Nicola Travaglini e Gaetano De Risio per le elezioni comunali di Montenero di Bisaccia, trasformando la corsa al sindaco in una sfida a tre persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montenero, il Tar riammette le liste: sfida a tre per il sindaco

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