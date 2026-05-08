Montefredane il sindaco rivolge un appello alla responsabilità ai consiglieri comunali

Il sindaco di Montefredane ha rivolto un appello ai consiglieri comunali, chiedendo loro di agire con responsabilità e rispetto delle istituzioni. Ha menzionato in particolare il consigliere Romualdo Meola, riconoscendolo come esempio di senso di responsabilità. L’appello invita i consiglieri a mettere al primo posto l’interesse della comunità e a mantenere un comportamento equilibrato, sottolineando l’importanza di preservare i valori istituzionali.

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Rivolgo un appello sincero e responsabile a tutti i consiglieri comunali di Montefredane, in particolare al consigliere Meola Romualdo che ha già dimostrato senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni, affinché prevalga il senso delle istituzioni, dell’equilibrio e dell’amore per la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Tre temi concreti: l'appello della Cellula Coscioni ai candidati sindaco e consiglieriLa Cellula Coscioni Lecco ha inviato a tutti i candidati e le candidate alla carica di sindaco e consigliere comunale alle prossime elezioni... Leggi anche: Elezioni comunali 2026 a Capurso: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieri Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Montefredane, vicesindaco Troncone lascia la giunta: Il sindaco ha tradito il centrosinistra; IrpiniAmbiente, il sindaco di Montefredane denuncia: Mancanza di trasparenza ostacola decisioni responsabili; Montefredane: smentito accordo Futuro Nazionale-PD: D’Ambrosio e Meola indignati. Montefredane, il Sindaco Aquino: IrpiniAmbiente nega l’accesso agli atti, necessario rivolgerci al TARIl Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, esprime forte disappunto per il riscontro fornito da IrpiniAmbiente in merito alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal Comune ai fini della valutazione ... irpinianews.it Fondo per la prevenzione del rischio sismico del territorio comunale L’Amministrazione comunale continua a lavorare nell’esclusivo interesse della comunità di Montefredane. Siamo lieti di annunciare un finanziamento di € 22.500,00 destinato alla microz - facebook.com facebook