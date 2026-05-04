Cinquefrondi protagonista al 10eLotto un 9 fortunato regala 20 mila euro

Il 10eLotto e la dea bendata premiano la Calabria con ben 70 mila euro. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 2 maggio sono state registrate due vincite: in viale Sandro Pertini a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, sono stati vinti 20 mila euro grazie ad un “9”, mentre.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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