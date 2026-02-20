Abruzzo fortunato | 61mila€ al 10eLotto Roccaraso vince 50.000€!

Il 19 febbraio, l’Abruzzo ha vissuto una giornata di grande fortuna grazie a vincite al 10eLotto. A Roccaraso, un giocatore ha portato a casa 50.000 euro, mentre a Città Sant’Angelo il totale supera i 61.000 euro. La fortuna si è concentrata soprattutto in queste località, attirando l’attenzione di molti scommettitori locali. Le vincite sono arrivate in modo inaspettato, portando entusiasmo tra i residenti. Questa serie di premi ha acceso l’interesse per il gioco nel territorio abruzzese.

Abruzzo Fortunato: Oltre 61mila Euro al 10eLotto tra Roccaraso e Città Sant'Angelo. Una pioggia di fortuna si è abbattuta sull'Abruzzo giovedì 19 febbraio, con vincite al 10eLotto che hanno superato i 61mila euro. I premi, distribuiti tra Roccaraso, in provincia dell'Aquila, e Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, portano un'ondata di entusiasmo e speranza in due comunità locali. Roccaraso in Festa: 50mila Euro con un "9" Oro. La provincia dell'Aquila è stata la protagonista di una vincita particolarmente consistente. A Roccaraso, un giocatore ha centrato un "9" Oro al 10eLotto, portando a casa un premio da 50mila euro.