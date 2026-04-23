Smart si schianta su due pedoni il video dell'incidente a Casalotti | due feriti gravi

Un incidente si è verificato lungo la via Boccea a Casalotti, nella zona nord-ovest di Roma. Una vettura di piccole dimensioni ha investito due pedoni, causando gravi ferite a entrambe le persone coinvolte. Un video riprende la scena e mostra i momenti immediatamente successivi allo schianto. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone colpite sono al momento oggetto di indagine.

Incidente lungo la via Boccea a Casalotti, a Roma nord ovest. Una Smart ha travolto due persone: "Non è il primo incidente a quell'attraversamento pedonale".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Terrore a Casalotti: diciottenne travolge due pedoni, tre feriti graviUn violento impatto in via di Boccea ha travolto due pedoni nella zona di Casalotti, lasciando tre persone in condizioni critiche. Domaso, drammatico incidente sulla Regina: auto si schianta contro il muro di una casa, due feriti graviDomaso (Como), 14 marzo 2026 – Gravissimo incidente, nella tarda serata di ieri venerdì 13 marzo, a Domaso nel Comasco. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: ? Schianto sul Terzo Ponte a Lecco: traffico in tilt sulla SS36; Schianto in A4 nel tratto maledetto, auto rimbalza e il guidatore resta incastrato nell'abitacolo; Scontro tra auto in corso Allamano, vettura si ribalta: traffico in tilt a Rivoli; Benefit, ferie illimitate, smart working e rimborsi per il nido. Ecco l’azienda dei sogni esiste davvero ed è in Italia. Aereo si schianta su area residenziale di Karachi in Pakistan, a bordo 107 personeUn aereo è precipitato mentre era in fase di atterraggio all'aeroporto di Karachi. L'aereo proveniva da Lahore e aveva 107 persone a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Il velivolo si ... ilgiornale.it Smart presenta la nuova Concept #2: elettrica, ultracompatta, autonomia oltre i 300 km e ricarica rapida. Debutto atteso per ottobre 2026. https://auto.everyeye.it/notizie/smart-2-svelata-torna-2-posti-300-km-autonomia-873397.htmlutm_medium=Social&ut - facebook.com facebook Tra Italia e smart working c’è una cordiale diffidenza: in Ue siamo tra i peggiori x.com