Dal 16 maggio sarà obbligatorio applicare un contrassegno identificativo sui monopattini elettrici. Si tratta di un adesivo plastificato di piccole dimensioni che dovrà essere posizionato sul mezzo. Questa misura permette di collegare il monopattino al proprietario e sarà richiesta per tutti i veicoli di questo tipo in circolazione. La norma entra in vigore per regolare l’uso e l’identificazione dei monopattini elettrici nelle città.

Dal 16 maggio entra in vigore l’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Si tratta del cosiddetto “ targhino ”, un adesivo plastificato di dimensioni ridotte che dovrà essere applicato sul mezzo e che consentirà di associarlo al proprietario. La misura rientra nel quadro delle modifiche al Codice della Strada approvate a fine 2024 e mira a introdurre un sistema di identificazione per una tipologia di veicolo che, negli ultimi anni, ha conosciuto una diffusione significativa nelle aree urbane e dato luogo a non poche polemiche. Il contrassegno dovrà essere posizionato a un’ altezza compresa tra i 20 e i 120 centimetri da terra e sarà obbligatorio per tutti i monopattini in circolazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Monopattini elettrici, arriva il “targhino”. Contrassegno obbligatorio dal 16 maggio

Obbligo del Targhino per i Monopattini.

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