Impianto sportivo Maccanelli inaugurato il nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica

Questo pomeriggio è stato inaugurato il nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica presso l’impianto sportivo Maccanelli, che ospita l’Unione Sportiva. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti e membri della società sportiva, mentre il nuovo campo è stato aperto per l’uso pubblico e le attività sportive. L’intervento riguarda l’area dedicata alle pratiche di calcio a livello amatoriale e giovanile.

Erano presenti Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di Parma. Questo pomeriggio è stato inaugurato il nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica dell'impianto sportivo Italo Maccanelli, sede dell'U.S. Audace A.S.D., all'interno del Parco Ferrari. All'inaugurazione erano presenti Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di Parma. L'intervento ha visto la realizzazione di un terreno di gioco in erba sintetica permeabile ad alte prestazioni, progettato per garantire elevata durabilità e massima funzionalità.