La squadra di basket Miwa Energia Benevento si appresta a disputare una partita importante domenica contro la Stella Azzurra Viterbo, che occupa attualmente il terzo posto in classifica. La sfida si svolgerà sul campo della squadra ospitante, e rappresenta un'occasione per entrambe le formazioni di confermare le proprie posizioni in campionato. La partita è attesa con attenzione dagli appassionati di basket nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento si prepara ad affrontare la trasferta sul campo della Stella Azzurra Viterbo, terza forza del campionato. Dopo le tre vittorie consecutive, i Boars faranno visita ad una delle formazioni più in forma del girone, pronti a dare battaglia sin dalla palla a due. La Stella Azzurra, infatti, vanta una striscia aperta di ben dieci successi consecutivi, che ha permesso alla squadra di coach Saputo di scalare la classifica, andando ad occupare il terzo posto in solitaria con trenta punti conquistati. Viterbo, di fatto, si sta dimostrando uno dei ‘top team’ del campionato, grazie ad un... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Miwa, occhi puntati sulla trasferta di Viterbo: domenica sfida alla terza della classe

