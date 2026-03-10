Festival dei Sentieri 2026 | escursioni attività e incontri alla scoperta dei golfi Tigullio e Paradiso

Dal 15 al 22 marzo, l’Associazione Amici dei Sentieri organizza il Festival dei Sentieri, un evento dedicato agli appassionati di escursionismo che si svolge nei golfi Tigullio e Paradiso. Durante la settimana, vengono proposte diverse escursioni, attività e incontri aperti al pubblico, con lo scopo di far conoscere le caratteristiche dei percorsi e delle aree naturali coinvolte.

L’Associazione Amici dei Sentieri organizza il “Festival dei Sentieri” dal 15 al 22 marzo, con escursioni, attività, incontri e passeggiate aperte a tutti. Il Festival dei Sentieri nasce con l’intento di valorizzare il vasto patrimonio montano della costa ligure che si affaccia sui golfi Tigullio e Paradiso e di far scoprire le mille opportunità che il territorio offre a coloro che desiderano passare il proprio tempo libero trascorrendo qualche ora lontani dalla folla e dal rumore. I centri antichi – nei quali si respirano la fragranza di storia e focaccia – diventano sfondo, con i negozietti e i dehors di bar e ristoranti, di un ricco mondo di camminate in mezzo al verde, nel quale è possibile cambiare orizzonte ogni giorno e per più di un’intera settimana. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

