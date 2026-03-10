Festival dei Sentieri 2026 | escursioni attività e incontri alla scoperta dei golfi Tigullio e Paradiso

Da genovatoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 22 marzo, l’Associazione Amici dei Sentieri organizza il Festival dei Sentieri, un evento dedicato agli appassionati di escursionismo che si svolge nei golfi Tigullio e Paradiso. Durante la settimana, vengono proposte diverse escursioni, attività e incontri aperti al pubblico, con lo scopo di far conoscere le caratteristiche dei percorsi e delle aree naturali coinvolte.

L’Associazione Amici dei Sentieri organizza il “Festival dei Sentieri” dal 15 al 22 marzo, con escursioni, attività, incontri e passeggiate aperte a tutti. Il Festival dei Sentieri nasce con l’intento di valorizzare il vasto patrimonio montano della costa ligure che si affaccia sui golfi Tigullio e Paradiso e di far scoprire le mille opportunità che il territorio offre a coloro che desiderano passare il proprio tempo libero trascorrendo qualche ora lontani dalla folla e dal rumore. I centri antichi – nei quali si respirano la fragranza di storia e focaccia – diventano sfondo, con i negozietti e i dehors di bar e ristoranti, di un ricco mondo di camminate in mezzo al verde, nel quale è possibile cambiare orizzonte ogni giorno e per più di un’intera settimana. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Visite guidate, escursioni, attività alla scoperta di San Felice e SabaudiaDal 30 gennaio al 1° febbraio si terranno una serie di visite guidate, attività inclusive all’aria aperta adatte a tutte le età.

Avellino – Proseguono gli incontri dei Carabinieri per la cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosiUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Festival dei Sentieri 2026 escursioni...

Temi più discussi: Tra sentieri, idee e comunità: presentata l’edizione 2026 del Festival dei Cammini di Francesco; Modulazioni – Giugno; Sentieri che curano: torna Trail Romagna con un viaggio tra storia, foreste e lentezza; Febbraio 2026 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 28 febbraio 2026.

festival dei sentieri 2026Vicenza Running Festival 2026: il programma completo dal 7 al 15 marzoNove giorni di eventi sportivi a Vicenza dal 7 al 15 marzo 2026: manifestazioni competitive e non competitive, ultratrail, StraVicenza e iniziative dedicate al campo Guido Perraro ... tuobenessere.it

festival dei sentieri 2026Lake Como Walking Festival, l’anteprima della V edizioneDomenica 8 febbraio, anteprima della V edizione con la passeggiata intitolata Le donne di Como: da Teresa Ciceri alla Besana ... ciaocomo.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.