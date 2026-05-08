Monaco-Lille domenica 10 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Gol e spettacolo al Louis II

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputa la partita tra Monaco e Lille al Louis II. A due turni dalla conclusione del campionato, questa sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, con i padroni di casa che cercano di evitare la retrocessione e gli ospiti che puntano a consolidare la posizione in classifica. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e i convocati, mentre le quote e i pronostici sono al centro dell’attenzione degli appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A 180 minuti dalla fine la sfida tra il Monaco di Pocognoli e il Lille di Genesio è un’ultima spiaggia per i locali e un match point per gli ospiti. Gli asemists sono usciti con grande fatica da Metz, trovando i 3 punti solamente nel finale di gara dopo tanta fatica. Una squadra con il fiatone che paga la grande rimonta fatta nei primi mesi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Monaco-Lille (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Gol e spettacolo al Louis II ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Monaco-Lille (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiA 180 minuti dalla fine la sfida tra il Monaco di Pocognoli e il Lille di Genesio è un’ultima spiaggia per i locali e un match point per gli ospiti. Auxerre-Nizza (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiA 180 minuti dalla fine della Ligue1 l’Auxerre si gioca un’intera stagione quest’oggi in casa contro il Nizza di Puel. Argomenti più discussi: La preparazione dei Rouge et Blanc in vista della sfida contro il Lille in immagini; Ligue 1, Monaco-Lille diretta tv live: lo streaming gratis della partita; AS Monaco - Lille OSC | pronostico & migliori quote | 10.05.2026; PREVIEW | Monaco vs Lille: team news, lineups, predictions (Ligue 1 10/05).