Un uomo di 60 anni, impiegato come hospitality manager in un agriturismo nelle colline metallifere, è stato licenziato dopo accuse di molestie sessuali rivolte a una cameriera. La decisione è stata confermata nelle ultime ore, a seguito di un procedimento interno avviato dopo le segnalazioni. L’azienda ha comunicato di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare la vittima e garantire la trasparenza.

Grosseto, 8 maggio 2026 – Licenziamento confermato per il sessantenne che lavorava come hospitality manager in un agriturismo incastonato nelle colline metallifere. La direzione dell’azienda aveva deciso di chiudere il rapporto di lavoro a seguito di alcuni episodi di molestie sessuali di cui l’uomo era stato accusato da alcune dipendenti dell’agriturismo. In particolare da una cameriera presa di mira dall’uomo tra luglio e agosto 2025. E che aveva deciso di non procedere per vie legali, ma aveva raccontato gli episodi prima ai colleghi e poi al ceo della società che gestisce l’agriturismo, con dovizia di particolari e chat mostrate. La...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molestie sessuali alla cameriera, licenziato dall’agriturismo

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