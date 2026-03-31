Terremoto alla BBC | il celebre dj Scott Mills licenziato per presunte molestie su un minore

Un noto conduttore della BBC è stato licenziato con l’accusa di aver molestato un minore negli anni ’90. La decisione arriva dopo le indagini che hanno portato alla sospensione dell’uomo, coinvolto in un procedimento legale. La vicenda riguarda fatti risalenti a più di trent’anni fa, che sono stati portati alla luce nelle ultime settimane. La BBC ha comunicato di aver preso questa decisione in via cautelativa.

Scott Mills - storico conduttore di BBC - è stato licenziato per presunte molestie su un minore risalenti agli anni '90. Nonostante un'indagine di Scotland Yard chiusa nel 2019 per insufficienza di prove, l'emittente ha deciso per la linea della tolleranza zero, allontanando il conduttore con effetto immediato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Molestie su minore alla stazione dei bus, anziano sotto processo Steven Tyler accusato di molestie su minore in un processo che scuote il mondo dello spettacoloIl cantante degli Aerosmith, Steven Tyler, dovrà comparire davanti a un tribunale della California dopo che un giudice ha deciso che le accuse di...