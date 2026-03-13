Una nuova crisi scuote il mondo del calcio dopo il licenziamento di un allenatore accusato di molestie sessuali. La federazione ha dichiarato di aver agito rapidamente per tutelare i giocatori e mantenere l’integrità dell’ambiente sportivo, precisando che il comportamento contestato si è verificato all’interno di un rapporto di autorità e responsabilità. La decisione è stata presa per rispettare i valori etici e le norme di rispetto richieste dalla federazione.

“Abbiamo agito senza indugio per proteggere i giocatori coinvolti e salvaguardare l’integrità dell’ambiente sportivo” “Questo comportamento, verificatosi nel contesto di un rapporto di autorità e responsabilità, è contrario ai valori etici e al quadro di rispetto richiesto dalla FLF”. La Federazione ha licenziato il Commissario tecnico con l’accusa, detta e non detta, di molestie sessuali. (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Federazione calcistica del Lussemburgo ha esonerato il CT della Nazionale femminile, Daniel Santos. Il 44enne è stato cacciato con effetto immediato a seguito di diverse denunce presentate diverse denunce con le quali si “segnalano messaggi inappropriati inviati ad alcune giocatrici della squadra”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nuova bufera nel calcio: allenatore licenziato per molestie sessuali

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