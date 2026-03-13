Nuova bufera nel calcio | allenatore licenziato per molestie sessuali
Una nuova crisi scuote il mondo del calcio dopo il licenziamento di un allenatore accusato di molestie sessuali. La federazione ha dichiarato di aver agito rapidamente per tutelare i giocatori e mantenere l’integrità dell’ambiente sportivo, precisando che il comportamento contestato si è verificato all’interno di un rapporto di autorità e responsabilità. La decisione è stata presa per rispettare i valori etici e le norme di rispetto richieste dalla federazione.
“Abbiamo agito senza indugio per proteggere i giocatori coinvolti e salvaguardare l’integrità dell’ambiente sportivo” “Questo comportamento, verificatosi nel contesto di un rapporto di autorità e responsabilità, è contrario ai valori etici e al quadro di rispetto richiesto dalla FLF”. La Federazione ha licenziato il Commissario tecnico con l’accusa, detta e non detta, di molestie sessuali. (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Federazione calcistica del Lussemburgo ha esonerato il CT della Nazionale femminile, Daniel Santos. Il 44enne è stato cacciato con effetto immediato a seguito di diverse denunce presentate diverse denunce con le quali si “segnalano messaggi inappropriati inviati ad alcune giocatrici della squadra”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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