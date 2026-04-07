Morde la compagna e le stacca parte della lingua | condannato a 4 anni e 6 mesi

Un uomo di 30 anni è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere dopo aver morso la compagna, causando la perdita di parte della lingua. L’episodio si è verificato durante una lite domestica, quando la donna era incinta. La vicenda ha portato a un procedimento penale, che ha portato alla sentenza definitiva. La vicenda ha avuto ripercussioni permanenti sulla vittima, coinvolta in un episodio di violenza estrema.

La violenza durante una lite notturna ad Arezzo nel giugno 2025. La donna, allora incinta, fu operata per il reimpianto della lingua. Disposta una provvisionale da 25mila euro Una lite domestica degenerata in una violenza estrema, con conseguenze permanenti. È stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione un uomo di 30 anni ritenuto responsabile di aver staccato con un morso una parte della lingua alla compagna, allora incinta, al culmine di un’aggressione avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2025 in piazza Guido Monaco, ad Arezzo. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Arezzo, che ha riconosciuto l’imputato colpevole dei reati di lesioni gravissime e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Today.it

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Gatta di giornata. La signorina prima fa le fusa poi mi morde il braccio. Fortunatamente avevo una felpa che ha impedito il morso profondo. Come non amare i gatti. - facebook.com facebook