Abusi sotto le vestite | lo zio condannato a 6 anni per le nipoti

Un uomo di 54 anni è stato condannato a sei anni e quattro mesi di carcere per aver commesso abusi sessuali su quattro nipoti. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario in cui sono state dimostrate le responsabilità dell’uomo, padre di due figli. Le accuse riguardano comportamenti sessuali esplorati nel corso delle indagini e confermati dalle prove raccolte durante il processo.

Un uomo di 54 anni, padre di due figli, è stato condannato a sei anni e quattro mesi di carcere per abusi sessuali commessi ai danni di quattro nipoti. Il provvedimento giudiziario stabilisce inoltre un risarcimento di 5 mila euro per ciascuna delle vittime coinvolte nel procedimento. Le dinamiche del caso e le tesi della difesa. I fatti che hanno portato alla sentenza risalgono a diversi anni fa e riguardano una serie di massaggi effettuati dallo zio sulle bambine, con contatti avvenuti sotto i vestiti. L’imputato aveva in passato frequentato un corso specifico per l’apprendimento delle tecniche di massaggio, elemento che la difesa ha utilizzato per inquadrare la vicenda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abusi sotto le vestite: lo zio condannato a 6 anni per le nipoti Notizie correlate Incubo durante le lezioni di musica. Abusi sessuali su sette bambine. Maestro condannato a 11 anniPer l’imputato la Procura aveva chiesto la condanna a 10 anni di carcere, ma il giudice è andato oltre stabilendo una pena più alta in un processo... Leggi anche: Accoltellamento a Fano, lo zio Jonny sotto choc: “Mi hanno chiamato nella notte, prima il sangue poi le ambulanze”