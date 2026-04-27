Moige | Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori

L'Assemblea Generale dell'European Parents' Association si è riunita a Parigi per discutere della tutela digitale dei minori in Europa. Durante l'incontro, sono stati analizzati vari aspetti legati all'uso delle tecnologie e alla presenza di algoritmi predatori online. Tra le possibili azioni future, si valuta anche la possibilità di intraprendere una class action inibitoria contro queste pratiche. La discussione si inserisce nel quadro di progetti finanziati dall'Unione Europea.

Parigi, 27 apr. (Adnkronos) - L'Assemblea Generale dell'Epa (European Parents' Association), riunita a Parigi in questi giorni, ha approfondito il tema della tutela digitale dei minori europei sotto diversi aspetti, anche attraverso la partecipazione a diversi progetti finanziati dalla Ue. Inoltre hanno condiviso le ragioni dell'azione legale inibitoria di classe contro le piattaforme Meta (Facebook e Instagram) e TikTok e valuteranno l'opportunità di seguirne l'esempio nei rispettivi ordinamenti nazionali, seguendo il modello pioneristico sviluppato in Italia dal Moige (Movimento Italiano Genitori) con il supporto dello Studio Legale Ambrosio & Commodo di Torino.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Moige: "Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori" Notizie correlate Leggi anche: Associazioni genitori, class action contro Meta e Tik Tok rinviata udienza Class action contro i social network per tutelare i minori: prima udienza slitta di 3 mesi. Genitori: “Forte disagio e preoccupazione”Parte con il freno a mano il processo contro i social network, nato dalla prima class action italiana, sostenuta dai genitori per tutelare i più... Altri aggiornamenti Associazioni genitori, class action contro Meta e Tik Tok rinviata udienzaRoma, 9 feb. - (Adnkronos) - Il Moige (Movimento Italiano Genitori) promotore, con le associazioni di genitori Anfn-associazione nazionale famiglie numerose, Age associazione italiana genitori, ed il ... iltempo.it Moige presenta la prima class action inibitoria in Italia contro i social in difesa dei bambiniIl Moige, Movimento Italiano Genitori Aps, insieme a un gruppo di famiglie e allo studio legale Ambrosio & Commodo, ha annunciato la presentazione della prima class action inibitoria in Italia contro ... primaonline.it