Vent’anni di figurine a Palazzo Santa Margherita venti illustratori ridisegnano il mito di Modena

Venerdì 15 maggio alle 18 si apre a Palazzo Santa Margherita una mostra dedicata ai vent’anni del Museo della Figurina. Venti illustratori presentano le proprie interpretazioni di Modena, dei suoi angoli più noti, dei personaggi e delle storie che la popolano. L’esposizione resterà aperta al pubblico per un certo periodo, offrendo una panoramica visiva sulla città attraverso gli occhi di artisti diversi.

Venerdì 15 Maggio alle 18 inaugura a Palazzo Santa Margherita una mostra dove venti artisti dell’illustrazione offrono il loro sguardo su Modena, sui luoghi della città, sui personaggi e le storie, per celebrare i vent’anni del Museo della Figurina.Fra i luoghi e monumenti della città.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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