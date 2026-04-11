Dopo la sconfitta contro il Bari, la squadra si prepara per la trasferta di Bolzano, con circa 626 tifosi gialloblù che seguiranno la gara allo stadio 'Druso'. L’allenatore ha definito quella di domenica una giornata storta, evidenziando come il primo caldo stagionale abbia influito sulla prestazione della squadra. La squadra mira ora a raggiungere i playoff, con l’obiettivo di essere protagonista nel finale di stagione.

La sconfitta di Bari ha lasciato un po’ di amaro in bocca, e alla vigilia della trasferta di Bolzano (626 tifosi gialloblù al ’Druso’, settore ospiti sold out), Andrea Sottil la derubrica in una giornata storta che ha avuto anche nel primo caldo stagionale un nemico inaspettato. "Sembrava di essere già a giugno inoltrato, ovvio che non è una scusa ma una considerazione. Squadra forse appagata? Assolutamente no. Anzi, se a qualcuno balenasse per un attimo nella testa che tutto è già deciso gli schiarisco subito le idee. Lo dico a tutti, bisogna ‘quagliare’ e al momento non abbiamo ‘quagliato’ proprio un bel niente. Noi l’obiettivo lo vediamo, ma dobbiamo andarlo a prendere, perchè non è ancora nostro e mancano ancora un po’ di punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mister Sottil sogna in grande : "Ai playoff per essere protagonisti"

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