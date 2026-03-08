Mister Sottil si tiene stretto il punto | È mancata la stoccata della vittoria

Il tecnico Sottil ha commentato il pareggio con il Cesena affermando che la squadra ha perso un'opportunità di vincere, sottolineando che è mancata la conclusione decisiva. La partita si è conclusa con un risultato di parità e ha lasciato un senso di insoddisfazione, anche se in linea con il principio di non perdere quando la vittoria non si può ottenere.

Il bicchiere mezzo vuoto, il bicchiere mezzo pieno. Un pari col Cesena che lascia un pizzico di amaro in bocca, ma che in fondo tiene fede al detto che se una partita non puoi vincerla non devi almeno perderla. Andrea Sottil certo si sarebbe augurato un risultato diverso, ma in fin dei conti al temine della gara il tecnico canarino accetta di buon grado questo zero a zero. "Beh, se avessimo pareggiato anche con Sampdoria, Entella e Catanzaro adesso avremmo 47 punti. Nel calcio esistono anche i pareggi, la cosa buona è che non abbiamo preso gol e che abbiamo mosso la classifica. Io mi aspettavo una partita del genere, con un blocco molto basso da parte loro.

