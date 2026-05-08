Modena ad Avellino una sconfitta indolore

Il Modena ha affrontato la partita ad Avellino senza obiettivi decisivi, limitandosi a mantenere un atteggiamento pragmatico. La sfida si è conclusa con una sconfitta che non ha avuto ripercussioni sul cammino della squadra, dato che si trattava di un incontro di routine per le statistiche. La squadra ha messo in campo una strategia orientata alla gestione della partita in vista della finale di martedì, senza tentare di forzare risultati inutili.

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Modena, 8 maggio 2026 – S erviva solo per le statistiche e così è stato. La pragmatica filosofia portata sino ad Avellino, il Modena l’ha rispettata in campo ponendo ogni suo pensiero alla ’finale’ di martedì, appuntamento della stagione senza alcun dubbio. Non c’era da aspettarsi molto, dunque. C’era un impegno da onorare nella maniera migliore possibile e la formazione di Sottil lo ha fatto concedendo spazio a chi ne aveva trovato meno (o poco) e offrendo la soddisfazione (unica) ad alcuni giovani di scendere in campo per la prima volta in carriera in serie B. Pietro Arnaboldi, classe 2008, ha fatto il suo esordio da titolare, al fianco di Wiafe che ormai pare un veterano ma guai a dimenticare che si tratta di un coetaneo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena, ad Avellino una sconfitta indolore ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il Palermo chiude con una sconfitta "indolore" a Venezia, ora ai playoff la vincente tra Catanzaro e AvellinoIl Palermo chiude il campionato con una sconfitta: al Penzo il Venezia passa 2-0, grazie alla reti di Doumbia, ad avvio ripresa, e Compagnon nei... Pallamano. La Pantarei si salva. Una sconfitta indoloreTroppo forte il Verdeazzurro Sassari, che infligge alla Pantarei Italia Modena la quarta sconfitta in questo difficile finale di stagione di serie A... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sottil: Ad Avellino con impegno e serietà; Calcio Serie B, Modena ad Avellino senza finale thrilling; Serie B: Avellino-Modena, le probabili formazioni e dove seguire il match dei canarini; Ad Avellino possibile un Modena inedito. Modena sconfitto ad Avellino, il campionato si chiude così, ora testa ai play-offChiude il campionato con una sconfitta e al sesto posto in classifica il Modena. I gialloblù affronteranno in casa martedì 12 maggio nel preliminare la Juve Stabia. Nei primi venti minuti da registrar ... lapressa.it Avellino-Modena 1-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Avellino-Modena di Venerdì 8 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net La terza si deciderà ai playoff e sarà una tra Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino #Tuttosport #Frosinone #SerieA #Monza #Palermo #Catanzaro #Modena #JuveStabia #Avellino x.com Vale la pena fare una gita a Maranello/Modena da Roma reddit