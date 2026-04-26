Pallamano La Pantarei si salva Una sconfitta indolore

Nel campionato di pallamano di serie A Silver, la squadra di Modena ha subito una sconfitta contro il Verdeazzurro Sassari, che si è imposto con un punteggio che ha segnato il quarto ko consecutivo per i padroni di casa. La partita si è conclusa senza ulteriori conseguenze per la classifica, confermando la superiorità della squadra ospite in questa fase della stagione. La Pantarei Italia Modena ha quindi evitato una sconfitta più pesante.

Troppo forte il Verdeazzurro Sassari, che infligge alla Pantarei Italia Modena la quarta sconfitta in questo difficile finale di stagione di serie A Silver. I gialloblù dopo un avvio alla pari hanno iniziato a perdere contatto al 25’ (12-18) e poi sono andati a riposo sotto 21-15. Nella ripresa il copione non è cambiato, con i sardi a guidare la gara sempre con almeno 4 o 5 reti di vantaggio (30-26 al 51’ il divario minore) fino al 37-28 finale nonostante le 5 reti a testa di Stallo, Ragazzoni e Dalolio, mentre Piccin si è fermato a 4. Per la truppa di coach Sgarbi la buona notizia è arrivata però ieri sera dalla sfida di Molteno, dove il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pallamano. La Pantarei si salva. Una sconfitta indolore Notizie correlate Pallamano. Impresa Pantarei con il Malo. La salvezza ora è più vicinaUn successo che può essere decisivo in chiave salvezza quello che nella 3^ di ritorno di A Silver ha ottenuto la Pantarei Italia Modena sul Malo... Pallamano. Pantarei a caccia di certezze. In B il Rapid in scena a San LazzaroDopo lo scatto di inizio 2026 con 2 successi e un pari in 3 gare al PalaMolza che l’ha portata a +5 sul San Vito Marano ultimo (e quindi anche sulla... Contenuti di approfondimento Si parla di: Italposa, novità a Pianoro. All’esordio l’Usa Henley. Pallamano. Pantarei, si fa sul serio. Per la ’Silver’ 5 innestiSi è aperto con i primi allenamenti un anno sportivo che riporterà Modena al vertice del movimento pallamanistico della nostra provincia. L’addio di Carpi alla prima squadra dopo 6 anni lascia solo i ... ilrestodelcarlino.it La Scuola Pallamano Modena si presenta al Caffé CagliariMercoledì di gala per la Scuola Pallamano Modena che ha presentato ufficialmente la squadra targata Pantarei Italia che sarà al... Mercoledì di gala per la Scuola Pallamano Modena che ha presentato ... ilrestodelcarlino.it