Reggio Emilia | nasce il Bici Lab il tempio della mobilità sostenibile

A Reggio Emilia è stato inaugurato il Bici Lab, un centro dedicato alla mobilità sostenibile. Il Comune ha destinato 1,8 milioni di euro per la realizzazione dello spazio, che si estende su 800 metri quadrati. All’interno sarà possibile visitare la collezione storica di biciclette di Giannetto Cimurri, rendendo il luogo un punto di riferimento per gli appassionati e gli studiosi del settore.

? Cosa sapere Il Comune di Reggio Emilia investe 1,8 milioni di euro nel nuovo Bici Lab.. L'area di 800 metri quadri ospiterà la collezione storica di Giannetto Cimurri.. Il Comune di Reggio Emilia ha destinato 1,8 milioni di euro alla trasformazione di un ex capannone in viale Olimpia nel nuovo Bici Lab, uno spazio di 800 metri quadrati che ospiterà la collezione storica di Giannetto Cimurri. L’area situata nei pressi della vecchia Polveriera assume una dimensione quasi sacrale ama le due ruote. L’ingresso conduce i visitatori verso una struttura concepita come una navata, dove un binario centrale attraversa l’ambiente. Su questo percorso sono previste sei teche espositive destinate a custodire 24 biciclette appartenenti al celebre ciclista Giannetto Cimurri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia: nasce il Bici Lab, il tempio della mobilità sostenibile Notizie correlate Leggi anche: Matese, al via il progetto “Mobility Lab” per la mobilità sostenibile Taglio del nastro all’Its Move. Nasce l’accademia della logistica e della mobilità sostenibileLogistica, trasporti, mobilità sostenibile e tante altre professioni del presente e del futuro si impareranno a Limbiate nella nuova sede dell’ITS... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giornata Mondiale della Terra; Reggio Emilia, nasce DesTEENazione un nuovo spazio per il benessere giovanile; Reggio Emilia, rissa al parco in pieno centro con coltelli e spranghe; CGIL E SPI IN LUTTO PER LA MORTE DI MATTEO ALBERINI. Pnrr: alla Polveriera nasce il Bicilab, la nuova casa della bicicletta di Reggio EmiliaSono terminati i lavori per la realizzazione del Bicilab, il nuovo spazio interamente dedicato alla bicicletta che nascerà nell’area ex Polveriera del quartiere Mirabello, a Reggio Emilia. L’intervent ... nextstopreggio.it A Reggio Emilia inaugurato DesTEENazione, il nuovo spazio a misura di giovani e adolescentiLa città fa spazio ai giovani grazie ai nuovi locali del progetto DesTEENazione. È stato inaugurato nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile, all’interno del Villaggio Ermanno Dossetti di ASP Reggio ... sassuolo2000.it Cercavo un agriturismo dove poter soggiornare tra Modena Parma Reggio Emilia e Bologna Grazie - facebook.com facebook "Voti modificati dopo una verifica", indagate due prof a Reggio Emilia. Sono accusate di falso, la titolare non era d'accordo con la supplente #ANSA x.com