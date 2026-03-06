È stata presentata un’iniziativa per la città che prevede l’uso di un autobus alimentato dall’energia generata dai passeggeri che pedalano. Il progetto si chiama bus bici e si distingue da un mezzo tradizionale perché si muove grazie alla forza umana. L’obiettivo è creare un modo diverso di spostarsi, coinvolgendo le persone in un’esperienza condivisa e attiva.

Abbiamo pensato a un’idea davvero speciale per la nostra città: il bus-bici! È un autobus un po’ diverso dagli altri: si muove grazie alla forza delle persone che pedalano, proprio come su una bici gigante. Sopra è coperto come un vero autobus, così si può viaggiare anche quando piove o fa freddo. Così, invece di usare solo la macchina o un autobus normale, possiamo fare movimento mentre ci spostiamo. Tutti i passeggeri pedalano insieme e il bus avanza: è divertente, fa bene alla salute e non inquina. In più possiamo chiacchierare con gli amici, guardare la città e respirare aria pulita. Immaginiamo di usarlo per andare a scuola, al parco o in biblioteca: il bus-bici potrebbe sostituire i mezzi tradizionali nei percorsi brevi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’idea del bus bici per pedalare (e stare) insieme

