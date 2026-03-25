Parmigiano Reggiano l' assemblea approva il bilancio | ricavi per oltre 59 milioni di euro

L’Assemblea Generale dei Consorziati del Parmigiano Reggiano si è svolta oggi presso l’Auditorium Paganini di Parma. Durante l’incontro, è stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025, che ha registrato ricavi superiori ai 59 milioni di euro. Il bilancio si è concluso con un utile di esercizio di 192.

L’Assemblea Generale dei Consorziati del Parmigiano Reggiano, tenutasi oggi, mercoledì 25 marzo, presso l’Auditorium Paganini di Parma, ha approvato con il 100% dei consensi il bilancio consuntivo 2025, che si è chiuso con un utile di esercizio di 192.679 euro (vs. 158.447 nel 2024): il totale ricavi è stato di 59.787.137 euro a fronte di un totale costi di 59.267.944 euro. L’Assemblea ha inoltre approvato con il 92,5% dei consensi la proposta elaborata dal Consiglio di Amministrazione per contenere l’aumento produttivo che potrebbe creare problemi di marginalità, così da garantire le condizioni di equilibrio e sviluppo della filiera. Nel... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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