Trump in crisi nei sondaggi si gioca la carta degli Ufo | Ordinerò di pubblicare tutti i documenti segreti sugli alieni
Donald Trump ha annunciato di voler pubblicare tutti i documenti segreti sugli UFO, una mossa che potrebbe influenzare la sua immagine in vista delle prossime elezioni. La decisione arriva dopo che i sondaggi lo vedono in calo, spingendolo a cercare nuove strategie per riconquistare consensi. Trump ha dichiarato che ordinerà la declassificazione di file finora nascosti, alimentando le speranze di chi crede in incontri con extraterrestri. La notizia ha già suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori. La questione si fa sempre più centrale nel suo discorso pubblico.
Certe frasi sembrano lanciate apposta per restare sospese nell’aria e le ultime dichiarazioni di Donald Trump sembrano appartenere proprio a questa categoria. Il presidente degli Stati Uniti, in forte calo di consensi e preoccupato per le prossime elezioni di midterm, ha deciso di giocarsi la carta degli alieni, annunciando che ordinerà la pubblicazione di tutti i documenti segreti sugli Ufo. Il messaggio del tycoon è stato pubblicato sulla sua pagina su Truth Social, con il consueto stile diretto, quasi teatrale, che trasforma un atto amministrativo in un evento pop. Una mossa che appare prettamente orientata a catturare facili consensi visto che l’argomento Ufo è da sempre molto sentito negli Usa, e la promessa dell’eventuale rilascio di documenti – anche se poi per qualche ‘intoppo amministrativo’ dovesse restare vana – appare già sufficiente per raggiungere questo scopo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Trump ordina al Pentagono di pubblicare i file relativi agli UFO e agli alieni
Leggi anche: L’annuncio di Trump sugli UFO: «Pubblicherò i file su alieni e UAP»
BOMBA: Trump Rivelerà la Verità sugli UFO l'8 Luglio 2026 - NON Siamo Soli!
Argomenti discussi: Cuba, il mortale assedio statunitense; Fast food in crisi, come cambia l'America; Blog | Altro che posto speciale: Trump affonda anche l'ultimo mito Usa; Trump giù nei sondaggi, gli americani ora guardano al passato.
Crisi Iran USA, progressi nei colloqui. Ma Trump invia altri 50 caccia e Khamenei minaccia di affondare la USS G FordA Ginevra individuati obiettivi comuni. L’accordo però è ancora lontano e la macchina militare Usa si sta preparando per un possibile attacco. La Guida suprema non si fa intimorire: Più pericolosa ... msn.com
GAZA, L'ONU APRE AL BOARD OF PEACE DI TRUMP: "PRONTI A COLLABORARE" Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è dichiarato pronto a collaborare con il Board of Peace in merito alle attività riguardanti la crisi a Gaza, poiché - facebook.com facebook
La singola persona che più ha messo in crisi Trump è un deputato Repubblicano x.com