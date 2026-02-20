Donald Trump ha annunciato di voler pubblicare tutti i documenti segreti sugli UFO, una mossa che potrebbe influenzare la sua immagine in vista delle prossime elezioni. La decisione arriva dopo che i sondaggi lo vedono in calo, spingendolo a cercare nuove strategie per riconquistare consensi. Trump ha dichiarato che ordinerà la declassificazione di file finora nascosti, alimentando le speranze di chi crede in incontri con extraterrestri. La notizia ha già suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori. La questione si fa sempre più centrale nel suo discorso pubblico.

Certe frasi sembrano lanciate apposta per restare sospese nell’aria e le ultime dichiarazioni di Donald Trump sembrano appartenere proprio a questa categoria. Il presidente degli Stati Uniti, in forte calo di consensi e preoccupato per le prossime elezioni di midterm, ha deciso di giocarsi la carta degli alieni, annunciando che ordinerà la pubblicazione di tutti i documenti segreti sugli Ufo. Il messaggio del tycoon è stato pubblicato sulla sua pagina su Truth Social, con il consueto stile diretto, quasi teatrale, che trasforma un atto amministrativo in un evento pop. Una mossa che appare prettamente orientata a catturare facili consensi visto che l’argomento Ufo è da sempre molto sentito negli Usa, e la promessa dell’eventuale rilascio di documenti – anche se poi per qualche ‘intoppo amministrativo’ dovesse restare vana – appare già sufficiente per raggiungere questo scopo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump in crisi nei sondaggi si gioca la carta degli Ufo: “Ordinerò di pubblicare tutti i documenti segreti sugli alieni”

Leggi anche: Trump ordina al Pentagono di pubblicare i file relativi agli UFO e agli alieni

Leggi anche: L’annuncio di Trump sugli UFO: «Pubblicherò i file su alieni e UAP»

BOMBA: Trump Rivelerà la Verità sugli UFO l'8 Luglio 2026 - NON Siamo Soli!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.