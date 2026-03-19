La Casa Bianca registra ‘aliensgov’ | cresce l’attesa per i dossier riservati sugli Ufo promessi da Trump

La Casa Bianca ha registrato il dominio aliens.gov, alimentando l’attesa per la pubblicazione dei dossier riservati sugli UFO promessi dall’amministrazione precedente. Il nome del sito ha già suscitato grande interesse tra il pubblico e gli esperti, che attendono notizie ufficiali e dettagli sulle informazioni ancora segrete riguardanti eventuali incontri con presunti oggetti non identificati.

Basta il nome del dominio per accendere la curiosità e l’immaginazione globale oltre all’interesse di numerosi esperti di questo argomento. La Casa Bianca ha registrato l’indirizzo “aliens.gov”, aprendo un nuovo fronte di speculazioni su una possibile imminente divulgazione di documenti riservati sugli oggetti volanti non identificati. Il sito, al momento inattivo, è stato individuato da un sistema automatico di monitoraggio dei portali federali e risulta inserito ufficialmente nel registro governativo gestito dall’Agenzia per la sicurezza informatica statunitense. Un dettaglio che ne conferma l’autenticità, ma non chiarisce ancora quale sarà il suo utilizzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Casa Bianca registra ‘aliens.gov’: cresce l’attesa per i dossier riservati sugli Ufo promessi da Trump

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