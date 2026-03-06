Nel territorio vicino a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si trova un'installazione militare che si distingue per la sua importanza strategica. Si tratta di un complesso costituito da grandi parabole, noto come Muos, che consente il controllo di droni, missili e sottomarini impiegati in operazioni in Iran. Questa infrastruttura rappresenta uno dei centri più sensibili e meno pubblicizzati d'Europa.

(Adnkronos) - Nel cuore della Sicilia, a pochi chilometri da Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si erge una delle installazioni militari più strategiche (e meno conosciute) d'Europa. Si chiama Muos, acronimo di Mobile User Objective System, ed è il grande sistema di comunicazioni satellitari della Marina militare statunitense. Per anni si è parlato del movimento “no Muos”, che si opponeva allo sviluppo militare della zona e per la paura di un potenziale inquinamento elettromagnetico. Negli ultimi mesi Niscemi è stata al centro della cronaca per la frana che ha fatto precipitare un pezzo di città. Ora, con gli attacchi congiunti di Usa e Israele contro l'Iran, quella struttura è tornata di colpo al centro del dibattito politico e del risiko mediterraneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cos'è il Muos: le parabole in Sicilia che guidano droni, missili e sottomarini all'attacco in Iran

