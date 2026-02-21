Rapinano e minacciano due turisti in centro a Firenze | uno in manette
Due giovani turisti sono stati vittima di una rapina nel centro di Firenze, in via Palazzuolo, durante la notte. Gli aggressori li hanno minacciati con armi bianche e si sono portati via i telefoni e il denaro. Un testimone ha chiamato subito le forze dell’ordine, che hanno individuato e arrestato uno dei rapinatori poco dopo. La polizia sta ancora cercando gli altri membri della banda. La scena si è svolta davanti a un bar affollato.
FIRENZE – Agguato nel cuore della notte in via Palazzuolo a Firenze, dove due giovani turisti sono finiti nel mirino di una banda di rapinatori. La Polizia di Stato è intervenuta seguito di un furto con strappo degenerato in minaccia, riuscendo a catturare uno dei responsabili. Le vittime, due cittadini statunitensi di 21 anni, stavano rientrando verso la propria abitazione quando sono stati avvicinati da tre soggetti. Il copione è quello tristemente noto alle cronache della zona: il gruppo ha prima tentato di agganciare i due giovani offrendo loro della droga. Al secco rifiuto dei turisti, i tre sono passati alle maniere forti, avventandosi sui ventunenni e strappando con violenza le catenine d’oro che portavano al collo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
