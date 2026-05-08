Minacce e schiaffi ai vicini di casa per estorcere denaro | scatta il divieto di dimora

Un uomo è stato sottoposto a un divieto di dimora dopo aver minacciato e colpito con uno schiaffo un vicino di casa per ottenere 500 euro. Poche settimane più tardi, avrebbe tentato di estorcere denaro a un’altra coppia che risiede nello stesso complesso abitativo. Le autorità hanno avviato un’indagine sulla serie di comportamenti violenti e intimidatori messi in atto dall’indagato.

ANCONA – Avrebbe estorto 500 euro a un vicino di casa con minacce e violenze e, poche settimane dopo, avrebbe tentato di fare lo stesso con una coppia residente nello stesso contesto abitativo. Per questo motivo, nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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