Si finge carabiniere e si fa consegnare l’oro di casa scatta il divieto di dimora

Un uomo di Catania, travestito da carabiniere, ha rapinato oro e gioielli da una famiglia locale. La truffa si è verificata quando ha bussato alla porta fingendosi ufficiale, convincendo i proprietari a consegnargli i tesori di casa. La vittima, ignara dell’inganno, ha consegnato oro e preziosi. Le forze dell’ordine lo hanno identificato e, per tutelare la comunità, gli è stato imposto il divieto di dimora nell’Agrigentino. Ora l’uomo non potrà entrare nei comuni della zona.

Provvedimento del gip su richiesta della Procura nei confronti di un uomo originario del Catanese. L’indagine della Squadra mobile partita dalla denuncia della vittima Un uomo originario della provincia di Catania non potrà soggiornare né fare ritorno nei comuni dell’Agrigentino. La misura cautelare del divieto di dimora, estesa all’intero territorio provinciale, è stata eseguita dalla Polizia di Stato in seguito a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento scaturisce da un’indagine per truffa aggravata ai danni di una donna, realizzata attraverso il raggiro del “falso carabiniere”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Si finge carabiniere e si fa consegnare 30mila euro in oro da un’anziana: 22enne arrestato per la nona voltaUn giovane di 22 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di truffa aggravata. Leggi anche: Reggio Calabria, si finge carabiniere e si fa consegnare i gioielli da un’anziana: arrestato. Il video Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chiama anziana e si finge carabiniere: il marito 84enne si insospettisce, contatta il 112 e sventa la truffa; La sua auto è stata coinvolta in una rapina: si finge carabiniere per truffare una 99enne; Si finge carabiniere per rubare denaro e gioielli ad una anziana di Chiaia; Salemi, si finge carabiniere e fa trasferire del denaro su un conto sicuro. Si finge carabiniere e tenta di truffare anziano, denunciatoEra riuscito a convincere l'anziano a effettuare un primo bonifico urgente di 19.500 euro, ma di fronte alla richiesta di un secondo bonifico di 35.000 euro si e' insospettito ... grandangoloagrigento.it Salemi, si finge carabiniere e fa trasferire del denaro su un conto sicuroQuando è stata avanzata la richiesta di un secondo bonifico da 35 mila euro, l’anziano ha iniziato a sospettare. Senza interrompere la chiamata, si è recato alla Stazione dei Carabinieri di Salemi, ... tp24.it Si finge carabiniere e truffa un anziano, 42enne denunciato nel Trapanese. facebook "La sua auto è stata coinvolta in una rapina": si finge carabiniere per truffare una 99enne x.com