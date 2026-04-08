Entra a casa dell' ex incinta la spinge e la prende a schiaffi | scatta il divieto di avvicinamento

Un uomo è stato colpito da un divieto di avvicinamento dopo aver fatto irruzione nell’abitazione dell’ex compagna, che attualmente è incinta. Durante l’episodio, ha spinto e preso a schiaffi la donna e ha distrutto il suo cellulare, che aveva strappato dalle sue mani. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno adottato le misure previste dalla legge.

Dopo essersi introdotto all’interno dell’abitazione dell’ex compagna incinta, l’ha aggredita con schiaffi e spintoni, distruggendo il cellulare che le aveva strappato di mano. La polizia di Stato a Caltanissetta ha arrestato un ventitreenne nella flagranza di reato di lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di domicilio. Il giovane, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso dell’abitazione dell’ex, è entrato in casa della donna, incinta al settimo mese, schiaffeggiandola e spintonandola. Già in altre occasioni aveva commesso maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori nei confronti della vittima, ed era stato avvisato oralmente dal questore di Caltanissetta a febbraio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Entra a casa dell'ex incinta, la spinge e la prende a schiaffi: scatta il divieto di avvicinamento Dal divieto di avvicinamento al carcere: la donna si presentava in casa dell'ex maritoLa 50enne, di origine messicana, era già stata fermata dagli agenti nei giorni scorsi. Si innamora della professoressa e la perseguita. Scatta il divieto di avvicinamentoLa Polizia di Stato ha eseguito a Lecce un’ordinanza di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 28 anni, di origine gambiana, indagato... Temi più discussi: Caltanissetta, entra in casa della ex incinta e la aggredisce: arrestato; Agriumbria casa dell’agricoltura italiana. Successo confermato nonostante un meteo invernale; Plusvalenza da Superbonus: l’extra-tassa da pagare in caso di vendita dell’immobile; Entra nel vivo il Piano straordinario per la casa accessibile a Milano. Entra a casa dell'ex incinta, la spinge e la prende a schiaffi: scatta il divieto di avvicinamentoGli agenti della sezione volanti, intervenuti dopo la richiesta di aiuto sulla linea di emergenza, hanno trovato il ventitreenne nella camera da letto della vittima, dove si era rifugiato dopo l’aggre ... gazzettadelsud.it Entra in casa dell’ex e riempie di botte lei e il nuovo compagno: uomo arrestato nel SannioLa vicenda si è verificata questa notte in Val Fortore. L’uomo arrestato, dopo aver fatto irruzione in casa dell’ex e aver picchiato lei e il compagno, ha danneggiato anche l’auto di quest’ultimo. Il ... fanpage.it Una madre entra in una mensa per i poveri del New Hampshire con due bambini per mano. I piccoli si guardano intorno, lei stringe la borsa come se potesse proteggerla dall’imbarazzo. Ha un lavoro stabile, paga l’affitto e le bollette, ma da mesi la lista della s x.com La Pro Loco di Bosentino compie 75 anni ed entra nel Terzo Settore. Broilo: "Ci attende un 2026 di grandi sfide" - facebook.com facebook